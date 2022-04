2. Liga kompakt: Schalke springt an die Spitze - Kein Sieger im Topspiel zwischen St. Pauli und Werder

FC St. Pauli - Werder Bremen 1:1 (1:0)

Kein Sieger im Topspiel der 2. Bundesliga: Der FC St. Pauli und Werder Bremen mussten sich am Samstag im direkten Duell zweier heißer Aufstiegsanwärter mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Daniel-Kofi Kyereh brachte die Hausherren, die zuletzt bei der Pleite gegen Hansa Rostock (0:1) einen Dämpfer erlitten hatten, kurz vor dem Seitenwechsel zunächst auf Kurs (43.). Werder lief in der Folge jedoch zunehmend an – und belohnte sich. Niclas Füllkrug egalisierte nach Kopfball-Ablage von Romano Schmid aus kurzer Distanz (58.). Die Bremer bleiben damit zum zweiten Mal in Serie sieglos und rutschen einen Punkt vor St. Pauli vorerst auf Rang zwei ab. Darmstadt 98 kann das Tabellenbild an der Spitze mit einem Sieg am Abend beim 1. FC Nürnberg allerdings noch einmal durcheinanderwirbeln und sich ganz nach oben schieben.

