Spitzenreiter Arminia Bielefeld patzt bei Erzgebirge Aue - Greuther Fürth besiegt Jahn Regensburg 

Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld 0:0

Arminia Bielefeld hat im Kampf um den Aufstieg einen Dämpfer hinnehmen müssen. Bei Erzgebirge Aue kam die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus nur zu einem 0:0-Unentschieden. In einer Partie ohne die ganz großen Höhepunkte ging es vor allem über den Kampf. Die Sachsen verlangten dem Spitzenreiter dabei viel ab. Das sonst so gefährliche Sturmduo Fabian Klos und Andreas Voglsammer konnte sich nicht wie gewohnt in Szene setzen. Druck auf das Tor von Aue-Schlussmann Martin Männel konnte von der Arminia-Offensive nur bedingt ausgeübt werden, zu kompakt standen die Hausherren in der Defensive. Kurz vor Ende der Partie traf Aues Dimitrij Nazarov fast zum Sieg für die Gastgeber. Doch Arminia-Keeper Stefan Ortega parierte den 18-Meter-Schuss des Offensivmanns.