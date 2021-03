SC Paderborn stoppt starken Lauf des FC St. Pauli - SCP-Trainer Baumgart soll bleiben

Der FC St. Pauli hat in der 2. Bundesliga die erste Niederlage seit dem 18. Spieltag (2:3 gegen den VfL Bochum) erlitten. Gegen den SC Paderborn kassierten die Hamburger am Montagabend eine 0:2 (0:1)-Heimpleite. Die Treffer für die Ostwestfalen erzielten James Lawrence mit einem Eigentor (7.) und Sebastian Schönlau (69.). Paderborn sprang damit auf den neunten Tabellenrang, St. Pauli fällt auf Platz elf zurück. Für die Mannschaft von SCP-Trainer Steffen Baumgart war es das erste Erfolgserlebnis nach zuvor drei Begegnungen in Folge ohne Sieg. Anzeige

Derweil soll Baumgart nach dem Willen des SCP auch in der kommenden Trainer bei dem Bundesliga-Absteiger bleiben. "Steffen Baumgart ist unsere Wunschlösung“, sagte Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth vor dem Anpfiff im Pay-TV-Sender Sky. „Wir hoffen, dass seine Zukunft in Paderborn liegt.“ Der Fokus liege jedoch jetzt „auf dem Einfahren von Punkten“. Baumgarts Vertrag läuft am Saisonende aus. Der 49-Jährige war zuletzt auch beim Bundesliga-Letzten Schalke 04 im Gespräch gewesen, ehe der Verein Dimitrios Grammozis verpflichtete. Ex-Profi Baumgart ist seit April 2017 in Paderborn.

Im Hamburg erwischten die Paderborner den Gegner kalt. Chris Führich drang in den Strafraum von St. Pauli ein und wollte den Ball an Torwart Dejan Stojanovic vorbei legen. Beim Versuch, den Einschlag zu verhindern, grätschte Lawrence die Kugel ins eigene Netz. Denis Srebeny hatte das 0:2 auf dem Fuß, tanzte Lawrence aus, verzog dann aber (21.). Wenig später sollte es nach einem vermeintlichen Foul von Tore Reginiussen an Sven Michel Elfmeter für die Gäste geben. Auf Intervention des Videoassistenten nahm Schiedsrichter Robert Schröder die Entscheidung jedoch zurück, weil im Vorfeld eine Abseitsposition vorgelegen hatte (30.). Kurz vor dem Pausenpfiff leitete Uwe Hünemeier die erste gute Möglichkeit der Hausherren ein. Omar Marmoush profitierte und brachte Guido Burgstaller ins Spiel, der Schussversuch des früheren Schalker Angreifer wurde jedoch von Schönlau geblockt (43.).