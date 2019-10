Ein brisantes Duell! Die Partie SV Sandhausen gegen SV Wehen Wiesbaden am Montag (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. Es geht um die Frage: Rücken die Wiesbadener bis auf einen Punkt an den Abstiegs-Relegationsplatz heran oder kann Sandhausen den Aufsteiger mit einem Sieg auf Distanz halten?

Der SV Sandhausen hat keines seiner letzten fünf Spiele gewinnen können. Nach gutem Zwischenspurt mit drei Siegen in Folge steht die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat nun dort, wo die meisten Experten sie vor Saisonbeginn erwartet hatte: Auf Rang 15 und mitten im Abstiegskampf. Wehen Wiesbaden scheint nach zwei Mal fünf Gegentoren in den Partien gegen Jahn Regensburg (0:5) und Arminia Bielefeld (2:5) die Kurve zu kriegen. Die Hessen haben zwei der letzten drei Spiele gewonnen und den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze erstellt. Absoluter Paukenschlag war ihr 2:1-Auswärtserfolg beim VfB Stuttgart.

,,Wehen hat einen sehr positiven Trend derzeit", warnt SVS-Coach Uwe Koschinat vor dem Gegner aus der hessischen Landeshauptstadt. Für ihn ist klar: ,,Wir wollen den Heimsieg einfahren, das ist am Montagabend schon etwas spezielles. Es wird ein Highlight sein, da der Montag in der 2. Liga in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal ist." Klares ,,Ja" also zu den Montagsspielen. Wie Wehens Trainer Rüdiger Rehm die Ansetzungen am Montagabend sieht, sagte er nicht. Er hat aber eine klare Marschrichtung: ,,Wir wollen Sandhausen weh tun und wir fahren nach Sandhausen, um drei Punkte mitzunehmen. Wir treffen auf einen gestandenen Zweitligisten." Gelingt Wehen der zweite Auswärtssieg der Saison, würde man Dynamo Dresden auf den 18. Tabellenplatz stoßen und auch den ehemaligen UEFA-Cup-Teilnehmer VfL Bochum auf einen direkten Abstiegsplatz verweisen. Aber: Im Hardtwaldtadion hat Wehen Wiesbaden noch nie gewonnen. Das letzte Spiel endete 2012 mit 4:0 für die Kurpfälzer. Marcel Titsch-Rivero ist beim SV Wehen Wiesbaden nach einem Zusammenprall mit Stefan Aigner fraglich.