Geht man nur nach der Tabelle aus den letzten vier Spielen in der 2. Liga, so steht Wehen Wiesbaden mit acht Punkten auf Rang drei, punktgleich mit den Hamburgern! Dass die Wehener auch gegen Top-Teams der Liga bestehen können, bewiesen sie beim 2:1-Auswärtserfolg in Stuttgart. ,,Mannschaft der Stunde" aus den letzten vier Spielen ist mit neun Punkten Holstein Kiel. Dazu kommt, dass der HSV mit einer Pokalpleite gegen den VfB Stuttgart (1:2 n. V.) in die hessische Landeshauptstadt fährt. Wiesbadens Coach Rüdiger Rehm (40) über den Gegner: ,,Klar ist, dass der HSV nicht unverwundbar und nicht unschlagbar ist". Rehm am Freitag in BILD Hamburg: ,,Wir werden alles raushauen und wollen Spaß haben. Ich gebe aber zu, dass es sicherlich einfacher ist, gegen den HSV zu motivieren, als gegen einen anderen Gegner, der nicht so prominent ist."