Im Spitzenspiel der 2. Bundesliga gegen den HamburgerSV am Samstag (20.30 Uhr, Sky und Sport1) will der 1. FC Nürnberg mutig auftreten. Gegen den HSV sei es entscheidend, "in allen Höhen des Spielfeldes gegen den Ball Druck" zu erzeugen, um daraus Umschaltmomente kreieren zu können, verriet Nürnbergs Trainer Robert Klauß. Jüngste Gelegenheit zum Scouting gab es beim 3:2-Sieg der Hamburger über den KSC im Elfmeterschießen im Viertelfinale des DFB-Pokals. "Hamburg spielt immer seine Art von Fußball, sehr unabhängig vom Gegner", erklärte Klauß.

Die Hamburger wollen den Abstand zu den Aufstiegsrängen verkürzen. Als Tabellenvierter haben sie drei Punkte Rückstand auf Platz zwei. Die Nürnberger sind Sechster und könnten mit einem Sieg am HSV vorbeiziehen. Allerdings haben die Norddeutschen in bislang fünf Zweitliga-Duellen noch nie gegen den 1. FCN verloren. In der Liga sind die Hamburger seit zwei Spielen sieglos. Deshalb ist ein Punktedreier in Nürnberg das Ziel. "Von Anspannung ist gar nichts zu spüren, sondern nur von Freude und Spaß", sagte Walter über die ausstehenden zehn Spiele der Saison.