Dresden. Zweitligist Dynamo Dresden wird vor dem Anpfiff der Partie gegen Darmstadt 98 am Samstag (20.30 Uhr, Sky, Sport1) eine Gedenkminute einlegen. Der Verein reagiert somit auf die Empfehlung der Deutschen Fußball Liga (DFL). Diese hatte den Vereinen der 1. und 2. Bundesliga nahegelegt, mit einem Zeichen des Friedens und der Anteilnahme auf den Angriff Russlands gegen die Ukraine zu reagieren.

Die Dresdner wollen das Zeichen der Solidarität ganz bewusst nutzen, um ihre ganz persönliche Verbundenheit auszudrücken. „Ich habe Freunde in Kiew und acht Jahre lang mit einem russischen Co-Trainer gearbeitet“ sagte Dynamo-Trainer Alexander Schmidt am Freitag. Gemeinsam mit dem Russen Denis Buschujew hatte Schmidt zwischen 2009 und 2013 unter anderem die U19, die Amateure und schließlich auch die Profi-Mannschaft des damaligen Zweitligisten 1860 München trainiert.

Auch die Profis zeigten sich von den Ereignissen im Osten Europas erschüttert. „Wir haben beim Essen darüber gesprochen. Wenn man die Bilder sieht, wie die Väter ihre Kinder und Familien losgeschickt haben, um in den Krieg zu ziehen, ist es sehr traurig“ erklärte Mittelfeldspieler Patrick Weihrauch. Vor allem Dynamos russischer Torwart Anton Mitrjuschkin hat mit den Geschehnissen zu kämpfen. „Anton, muss man ganz ehrlich sagen“, erklärte Schmidt nach Worten ringend, „er ist sehr traurig. Kein Mensch will diesen Krieg, kein Mensch will Konflikte“, sagte Schmidt.