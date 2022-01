Kumpel-Duell in Aue: Während der FC Schalke 04 im Zweitliga-Topspiel am Samstagabend dringen einen Sieg braucht, um den Anschluss an die Aufstiegsränge zu halten, hofft der FC Erzgebirge auf Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.