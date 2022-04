Trotz der nur theoretischen Chance, den Sieben-Punkte-Rückstand auf den Relegationsplatz in den verbleibenden fünf Spielen noch aufholen zu können, will HSV-Coach Tim Walter nicht locker lassen. Daher ist es für ihn auch keine Option, Leistungsträger im Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr, Sky und Sport1) für das am Dienstag anstehende Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg zu schonen. "Schonen gibt's nicht. Das Spiel gegen den KSC ist genauso wichtig. Außerdem wollen wir jedes Spiel gewinnen", sagte der Trainer bei der Pressekonferenz zur der Partie, in der ihm Ludovit Reis (Gelbsperre) und Maximilian Rohr (Muskelfaserriss) nicht zur Verfügung stehen werden.

