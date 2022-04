Trainer Timo Schultz vom Zweitligisten FC St. Pauli glaubt, dass die Heimspiele im Aufstiegskampf ein Plus für sein Team sein könnten. "Ich sehe den Vorteil mit den Zuschauern vor allem in den Situationen, in denen es nicht so gut läuft. Da können wir uns auf unsere Fans verlassen", sagte der 44-Jährige am Donnerstag in Hamburg. Der auf dem Relegationsplatz liegende Kiezklub ist im Saisonfinale der einzige Aufstiegskandidat, der drei der letzten vier Saisonspiele im eigenen Stadion bestreitet. Anzeige

Am Samstag (20.30 Uhr/live mit Sky Ticket/Anzeige/Sport1) ist Aufstiegskonkurrent Darmstadt 98 im Millerntor-Stadion zu Gast. Das direkte Duell empfindet Schultz als gute Aufgabe: "Das ist positiver Druck und wird die Jungs noch mal beflügeln", meint er, nimmt aber das Wort Aufstieg weiter nicht in den Mund. "Wir haben die Chance, etwas Riesiges zu erreichen." Darmstadt muss am Millerntor während des Spiels ohne den gesperrten Cheftrainer Thorsten Lieberknecht auskommen.