Immerhin: Wenigstens Milos Veljkovic ist fit. Der Abwehrspieler von WerderBremen ist für einen Job in der 2. Bundesliga eigentlich überqualifiziert, er hat schon für Tottenham Hotspur in der englischen Premier League und für Serbien bei der Weltmeisterschaft 2018 gespielt. Gerade deshalb aber wird es auf seine Fähigkeiten und Erfahrungen besonders ankommen, wenn die Bremer am Samstagabend im stark gerupften Zustand ihr Zweitliga-Spitzenspiel gegen den punktgleichen Tabellenzweiten SV Darmstadt 98 bestreiten (20.30 Uhr, Sport1 und Sky). Anzeige

Marvin Ducksch (Corona), Mitchell Weiser, Marco Friedl und Ömer Toprak (alle verletzt): Der Reihe nach fielen Werder in den vergangenen Tagen der erfolgreichste Stürmer, zwei ehemalige Spieler von Bayern München und der wahrscheinlich wichtigste Mann von allen aus. Um den Klub herum löste das eine gewisse Nervosität aus. Nur der 26 Jahre alte Veljkovic streckte in dieser Woche seine Brust heraus. Die vielen Verletzungen seien zwar "ein kleiner Schock" gewesen», sagte er. "Aber auf solche Spiele sollte man sich freuen und sie als Chance sehen. Das ist wie in Hamburg ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir können uns absetzen. Genau für solche Spiele spielt man Fußball!"

Liveticker: Werder Bremen gegen Darmstadt 98 am 19. März