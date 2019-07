Für Mirko Slomka (51) ist die Partie in Stuttgart das Comeback nach zwei Jahren Pause als Coach. Die Mission bei 96 sieht der Kicker am Donnerstag als ,,Start ins Ungewisse", da bei den Niedersachsen noch viele Fragezeichen stehen. Zwar hat man mit Weltmeister Ron-Robert Zieler vom VfB Stuttgart einen Klasse-Torhüter und Führungsspieler zurückgeholt, aber vor allem in der Offensive fehlt ein Kreativspieler. Deshalb dämpfte Slomka auch die Erwartungen vor dem Saisonstart. „Wir haben einen guten Kader und eine vernünftige Mischung, die es uns erlaubt, oben mitzuspielen", sagte Slomka, „wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um das zu schaffen." Will sagen: Vom direkten Wiederaufstieg spricht man in Hannover nur leise.