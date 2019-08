2. Liga: Stuttgart lässt im Torwarttrikot Punkte liegen - Nur Unentschieden nach 2:0-Führung gegen Heidenheim

Der VfB Stuttgart konnte seine Aufstiegs-Ambitionen nicht unterstreichen und ließ beim 1. FC Heidenheim Punkte liegen. Nach einem knappen 2:1-Sieg gegen Mitabsteiger Hannover 96 am vergangenen Freitag kamen die Schwaben gegen die Hausherren nicht über ein 2:2 hinaus. Einer der Matchwinner war Innenverteidiger Holger Badstuber, der sein erstes Tor in einem Pflichtspiel seit fast zwei Jahren erzielte. Allerdings reichte das nicht zum Sieg, da Heidenheim durch Robert Leipertz (78. Minute) und ein Eigentor von Marc Oliver Kempf (84.) noch ausgleichen konnte.

Heidenheim vor Stuttgart

Durch das Remis in Heidenheim verpassten die Schwaben den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Spitzenreiter bleibt der Karlsruher SC, der schon am Samstag Dynamo Dresden in einem spektakulären Spiel mit 4:2 bezwungen hatte. Heidenheim liegt dank einer besseren Tordifferenz vor Stuttgart auf Rang zwei, kann aber in den ausstehenden Spielen noch überholt werden.