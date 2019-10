Blitzstart in der 2. Liga: Schäffler und Wehen schocken VfB Stuttgart - Auch KSC und Darmstadt treffen

Von Langeweile keine Spur: In den beiden Freitagsspielen der 2. Bundesliga (hier im LIVETICKER) sind bereits in den ersten zwanzig Minuten fünf Tore gefallen. Im Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden zappelte der Ball bereits in der 3. Minute im Netz - der Außenseiter und Tabellenletzte aus Hessen schockte den Absteiger. Zweitliga-Top-Torschütze Manuel Schäffler sorgte zunächst für die Führung des SVWW. Wenig später traf Hamadi Al Ghaddioui nach einer Flanke auf rechts - und anschließend auf unfreiwillige Vorlage von Startelf-Rückkehrer Mario Gomez - zum Ausgleich (11.).