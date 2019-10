Bleibt die Arminia am Führungsduo Hamburger SV und VfB Stuttgart dran oder gibt es das Ende der Sieglos-Serie für den VfL? Die Partie VfL Osnabrück gegen Arminia Bielefeld am Montag (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) rundet den neunten Spieltag der 2. Liga vor der Länderspielpause ab.

,,Wir freuen uns absolut auf dieses Derby", sagt Daniel Thioune vor dem Spiel, ,,Bielefeld hat einer der stärksten Mannschaften der 2. Liga." Vor allem auswärts geht bei der Truppe von Trainer Uwe Neuhaus die Post ab. Bielefeld gewann die letzten drei Spiele in gegnerischen Stadien allesamt. ,,Sie eröffnen ihr Spiel auch unter Druck immer gut, finden immer wieder Lösungen und es ist keine Überraschung, dass Bielefeld so weit oben steht", lobt Thioune des Nachbarn aus Ostwestfalen. Arminia Bielefeld geht als Favorit in das Derby. Die Bielefelder verloren nur eines der letzten zehn Spiele gegen Osnabrück. ,,Die Stimmung dort finde ich persönlich sehr gut, ich kenne das noch aus meiner Zeit als Spieler", sagt Uwe Neuhaus über die Atmosphäre an der Bremer Brücke, ,,Osnabrück kann jedem Gegner in der 2. Liga gefährlich werden."