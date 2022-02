Aufstiegs-Aspirant Werder Bremen will die Serie in der 2. Bundesliga auch gegen den KSC fortsetzen. Schalke 04 sinnt indes gegen Regensburg auf Revanche. Im Kellerduell empfängt Sandhausen den FC Erzgebirge Aue. Die Spiele am Samstagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.