2. Liga kompakt: HSV verliert gegen Darmstadt, St. Pauli kassiert nächste hohe Pleite

Derby-Kater im Norden! Nach dem furiosen 4:0 des Hamburger SV im Derby gegen den FC St. Pauli haben beide Mannschaften aus der Hansestadt am nächsten Spieltag herbe Niederlagen einstecken müssen. Der HSV verlor sein Heimspiel trotz 2:0-Pausenführung mit 2:3 gegen den SV Darmstadt 98 verloren. St. Pauli kassierte die zweite 0:4-Klatsche in Folge - diesmal gegen Kellerkind Sandhausen. Die Zweitliga-Zusammenfassung!

Hamburger SV - SV Darmstadt 98 2:3 (2:0)

Der Hamburger SV hat die Rückkehr an die Tabellenspitze leichtfertig verschenkt. Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf verlor am Samstag nach einer 2:0-Führung 2:3 (2:0) gegen Darmstadt 98. Marvin Mehlem sorgte mit seinem zweiten Tor in der Nachspielzeit für den Darmstädter Sieg.

Die Hamburger bleiben nach dem 26. Spieltag mit 50 Punkten vorerst einen Zähler hinter dem 1. FC Köln. Das Kölner Spiel beim MSV Duisburg am Sonntag wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Einen neuen Termin will die Deutsche Fußball Liga noch bekanntgeben.

SV Sandhausen - FC St. Pauli 4:0 (2:0)

Die Hamburger verpassten es, aus der Niederlage der Berliner vom Freitagabend Kapital zu schlagen und näher zu rücken. Für Abstiegskandidat Sandhausen war der Sieg nach dem Erfolg gegen Magdeburg am vergangenen Wochenende der nächste Schritt in die richtige Richtung. Der SVS hat vor den Sonntagsspielen zwei Punkte Vorsprung vor den direkten Abstiegsplätzen.

Andrew Wooten brachte die Gastgeber in der 34. Minute vor 10 657 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause legte Philipp Förster den zweiten Treffer nach (43.). Fabian Schleusener sorgte direkt nach dem Seitenwechsel für eine Vorentscheidung (46.). Erneut Förster machte drei Minuten später mit seinem zweiten Tor den Nachmittag für die Gäste aus der Hansestadt dann zu einem richtig bitteren.

Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg 1:1 (0:1)

Die SG Dynamo und Magdeburg treten beim Kampf gegen den Abstieg auf der Stelle. Sie trennten sich am Samstag im ausverkauften Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion vor 30 500 Zuschauern mit 1:1. Das Tor für die Magdeburger erzielte Björn Rother (43.) mit seinem ersten Saisontreffer. In der 86. Minute traf Lucas Röser zum Ausgleich.

In der 10. Minute hatten die Gäste die erste Chance. Dresdens Torwart Markus Schubert rutschte vor dem Strafraum aus, Philip Türpitz bediente Marius Bülter, doch der wurde noch gestoppt. Nur zwei Minuten später schoss dann Linus Wahlqvist über das Magdeburger Gehäuse. In der 28. Minute prüfte Aias Aosman den Magdeburger Keeper Giorgi Loria, der den Schuss aufs linke Eck parieren konnte. In der 35. Minute landete ein von Felix Lohkemper geschossener Ball in den Dresdner Maschen. Allerdings stand der Magdeburger im Abseits.