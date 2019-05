2. Liga kompakt: HSV im Glück - Auch Union Berlin und Holstein Kiel patzen

Es hätte ein Horror-Spieltag für den HSV sein können, stattdessen hatte der Bundesliga-Absteiger Glück im Unglück . Weil auch die Konkurrenz sämtlich patzte, haben die Hanseaten noch gute Chancen auf den Wiederaufstieg. Nach den Niederlagen von Holstein Kiel und Union Berlin darf sich auch der 1. FC Köln freuen - mit einem Punkt am Montag gegen Fürth dürfte den Rheinländern dank der deutlich besseren Tordifferenz der Aufstieg nicht mehr zu nehmen sein. Große Freude gibt es auch bei Erzgebirge Aue, das den Klassenerhalt feiern darf.

Holstein Kiel 0:2 MSV Duisburg

Nach den Patzern von Hamburg und Heidenheim war das Duell mit Schlusslicht Duisburg die große Chance für Holstein Kiel, doch noch in das Rennen um den Aufstieg einzugreifen. Doch die Störche lieferten eine enttäuschende Leistung ab und hatten im Abschluss kein Glück. Die Gäste, die extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf holten, nutzen ihre Möglichkeiten dagegen mit großer Effizienz - Joseph-Claude Gyau und Tim Albutat erzielten die Tore. Für Kiel bedeutet die Niederlage das Ende aller Aufstiegsträume.

Jahn Regensburg 1:3 Erzgebirge Aue

Jetzt ist der Klassenerhalt für Aue perfekt! Die Gäste aus dem Erzgebirge nutzten den frühen Platzverweis gegen Regensburgs Jann George und ließen sich auch nicht durch den zwischenzeitlichen Ausgleich der Hausherren verunsichern. Die spielentscheidenden Tore erzielten Dimitrij Nazarov per Foulelfmeter und Philipp Riese. Mit jetzt sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz spielt Aue auch in der nächsten Saison sicher in der 2. Bundesliga. Für Regensburg ging es bereits um nichts mehr.