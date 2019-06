2. Renntag in Leipzig: Antares entführt Sachsenlotto-Cup nach Berlin

Leipzig. Klein, aber oho, das Feld im Sachsenlotto-Cup, dem im Mittelpunkt des stimmungsvollen Sommerrenntages im Scheibenholz stehenden Ausgleich III. Vor ansehnlicher, beim Finale begeistert mitgehender Kulisse von 7.000 Besuchern engagierten sich drei der fünf Bewerber zu einem enorm packenden Endkampf. Von dem in großer Form reitenden Jozef Bojko auf der Zielgeraden geschickt an der Innenseite in die Entscheidung geworfen, gewann Antares gegen die sich heftig wehrenden Dantos und Prince of Starts. Dieser hatte vom Fleck weg den Weg gewiesen. Mit Amateur-Weltmeisterin Lilli-Marie Engels ließ sich der eiserne Oldie nicht abschütteln und blieb nur knapp für den zweiten Platz geschlagen. Prince of Start hatte erst vor wenigen Tagen den Besitzer gewechselt und eine Box bei Marco Angermann bezogen. Gleich ein feiner Einstand.