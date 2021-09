2. Runde des DFB-Pokals genau terminiert: Spiele des FC Bayern und des BVB live im Free-TV

Das Top-Spiel der zweiten DFB-Pokal-Runde zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern sowie das Duell zwischen Titelverteidiger Borussia Dortmund und Zweitligist FC Ingolstadt werden live im Free-TV zu sehen sein. Dies gab der DFB am Mittwoch bekannt. Die ARD überträgt am 27. Oktober ab 20.45 Uhr den Bundesliga-Klassiker aus dem Borussia Park. Schon einen Tag zuvor gibt es den Auftritt des BVB bei Sport1 zu sehen. Alle 16 Partien werden zudem von Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Insgesamt gibt es in der zweiten Runde fünf unterschiedliche Anstoßzeiten. Nach den Partien am 26. und 27. Oktober geht es mit dem Achtelfinale am 18. und 19. Januar dann erst im kommenden Jahr weiter. Das Vierteilfinale findet am 1. und 2. März statt, die beiden Halbfinals stehen am 19. und 20. April an. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 21. Mai angesetzt.