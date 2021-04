2. Liga kompakt: Tabellenführer Bochum nutzt HSV-Pleite nicht – St. Pauli marschiert weiter

In Ostwestfalen entwickelte sich früh ein eindeutiges Muster: Bochum kontrollierte das Spiel, kam mühelos bis ins letzte Drittel. Dort standen die Gastgeber aber diszipliniert. Großchancen waren so zu Beginn auch erst einmal Mangelware. Richtig Dynamik kam dann erst nach etwas über einer halben Stunde in die Partie – und zwar durch die Paderborner: Nach einem Schuss von Sven Michel ließ Bochum-Keeper Manuel Riemann noch klatschen. Den Abpraller verwandelte Julian Justvan dann zur Führung (36.). Und die Mannschaft vom scheidenden Trainer Steffen Baumgart landete den Doppelschlag: Bei einem Konter legte Christopher Antwi-Adjei mustergültig auf Michel, der Riemann überwand und zum 2:0 traf (39.).

Dämpfer für die Aufstiegsträume: Der VfL Bochum hat am Samstag beim SC Paderborn verloren und damit die Gelegenheit verpasst, die Tabellenführung in der 2. Bundesliga nach der Niederlage des HSV gegen Darmstadt am Freitag weiter auszubauen. Nach dem 0:3 (0:2) hat die Mannschaft von Thomas Reis – bei zwei Spielen Vorsprung – trotzdem noch zehn Punkte Vorsprung auf Holstein Kiel auf Platz vier. Der Vorsprung auf den HSV beträgt weiter vier Zähler.

FC Erzgebirge Aue – FC St. Pauli 1:3 (0:1)

Am Millerntor darf man vielleicht doch noch träumen. Der FC St. Pauli hat seinen sagenhaften Lauf in der 2. Liga auch am Samstag fortgesetzt. Die beste Rückrunden-Mannschaft legte auswärts bei Erzgebirge Aue bereits den 10. Sieg in diesem Kalender-Jahr hin. Luca-Milan Zander (1., 56.) und Rodrigo Zalazar erzielten die Tore für St. Pauli, das trotz des Kantersieges vorerst Tabellen-Achter bleibt. In den verbleibenden Spielen stehen allerdings noch einige Spiele gegen direkte Konkurrenten an – Aufstiegsträume sind zwar wagemutig, aber nicht gänzlich unrealistisch.

Die Paulianer landeten im Erzgebirge einen Blitzstart: Nach einem Freistoß von der ersten Seite in der ersten Minute köpfte Hamburgs Verteidiger Zander am langen Pfosten zur Führung ein. St. Pauli bestimmte auch in der Folge das Spielgeschehen. Es brauchte aber bis zum Start der zweiten Hälfte, dass das Team von Timo Schultz die Führung ausbauen konnte: Kurz nach Wiederanpfiff leitete Guido Burgstaller im Strafraum auf Zalazar weiter, der vom Strafraumrand ins rechte Toreck traf (49.). Nun hatten die Gäste endgültig die Zügel in der Hand. In einer annähernden Kopie des 1:0 baute Zander – dieses Mal nach Flanke von links – die Führung weiter aus (56.). Aue erzielte schließlich immerhin noch den Ehrentreffer: Pascal Testroet schob nach Flanke des eingewechselten Tom Baumgart ein (73.).