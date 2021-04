2. Liga im Liveticker: Der VfL Osnabrück empfängt Jahn Regensburg zum Keller-Duell

Nach drei Partien ohne Sieg will der SSV Jahn Regensburg im Nachholspiel beim VfL Osnabrück wieder jubeln und dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ein großes Stück näher kommen. Vor dem Duell in Niedersachsen am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) warnte Trainer Mersad Selimbegovic seine Spieler davor, den VfL nach dessen 0:4 vom Sonntag gegen Braunschweig zu unterschätzen. "Sie werden alles probieren. Denn wenn sie punkten, sind sie wieder komplett dabei. Für mich ist das wie ein angeschlagener Boxer, der sehr gefährlich ist. Sie werden versuchen, eine Reaktion zu zeigen."

Anzeige