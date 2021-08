Hannover 96 will nach dem Fehlstart in die 2. Bundesliga den ersten Saisonsieg einfahren. "Wir gehen in das Spiel, um zu gewinnen", sagte der 96-Trainer Jan Zimmermann vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr, Sky) gegen den 1. FC Heidenheim, zu der 8.000 Zuschauer in der HDI-Arena erwartet werden. Nach nur einem Punkt aus den drei ersten Begegnungen müsse das Spiel des Tabellen-15. aber "intensiver und konstanter" werden, forderte Zimmermann. Der 41-Jährige warnte allerdings vor der Qualität des Gegners, der mit fünf Zählern auf Rang sieben steht: "Die werden 90 Minuten einen intensiven und aggressiven Fußball spielen. Sie haben eine große Überzeugung in ihrem Spiel." Anzeige

Den Fehlstart muss auch Holstein Kiel vergessen machen. Der Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation in der vergangenen Saison ist mit drei 0:3-Niederlagen gegen St. Pauli, Schalke und Jahn Regensburg in die Spielzeit gestartet. Am Freitag sind die Störche von Trainer Ole Werner nun bei Fortuna Düsseldorf zu Gast. Die Rheinländer haben ihrerseits nur drei Punkte aus den ersten drei Spielen eingefahren und bräuchten nach zwei Liga-Niederlagen in Serie dringend ein Erfolgserlebnis.