2. Liga im Liveticker: Der FC St. Pauli empfängt die Würzburger Kickers

Die Würzburger Kickers glauben im Abstiegskampf der 2. Bundesliga weiter an eine Mini-Chance auf die Rettung. Im Gastspiel beim formstarken FC St. Pauli will der Tabellen-Letzte am Samstag (13 Uhr/Sky) wie zuletzt in Hannover überraschen und bis auf drei Punkte an den Relegationsrang heranrücken. "Wenn wir kompakt stehen, wenn wir mutig agieren, wenn wir in die Zweikämpfe gehen, wenn wir laufbereit sind", sagte Trainer Ralf Santelli, "wenn wir das an dem Tag hinbringen, so wie ich mir das vorstelle, dann haben wir auch die Möglichkeit, bei St. Pauli zu punkten." Die Hamburger sind jedoch das beste Team der Rückrunde.

