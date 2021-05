2000 Fans erlaubt: Union Berlin erwartet Protestaktion gegen RB Leipzig

Als Union Berlin in die Bundesliga aufstieg, hieß der erste Gegner der Köpenicker ausgerechnet RB Leipzig. Der sächsische Bundesligist ist an der Alten Försterei mäßig beliebt. Die Hauptstädter rechnen deshalb auch am Samstag damit, dass die 2000 dank Modellprojekt zugelassenen Fans ihrem Unmut über das "Konstrukt" Luft machen.