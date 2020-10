2020 gibt’s kein Tischtennis mehr, Zweifel am Re-Start im Januar

Gestern veröffentlichte das TTVN-Präsidium seinen Entschluss. „Nicht nur aufgrund der Entscheidung auf Bundesebene war die Unterbrechung des Spielbetriebes alternativlos, auch in unseren Vereinen haben wir in den letzten Tagen zunehmend große Unsicherheiten verspürt“, so TTVN-Präsident Heinz Böhne.

Frank Baberowski hätte zwar gern weitergespielt, „aber die Entscheidung ist richtig und war abzusehen“, so der Trainer des Frauen-Regionalligisten SSV Neuhaus. Jetzt durch die Bundesländer zu reisen, um Punktspiele zu bestreiten, passe nicht ins Bild.

Die Gesundheit geht vor, so sieht es auch Andreas Brathuhn, Sportwart beim TTC Gifhorn, dessen erste Herren beispielsweise beim ersten Lockdown im vergangenen März und dem darauffolgenden Saison-Abbruch zu den Härtefällen zählte, unglücklich absteigen musste.

Dass dieses TTC-Team nicht in die Bezirksoberliga gehört, beweist es seit dem ersten Spieltag, ist ohne Punktverlust Erster, auch für die neugegründete SG Gifhorn/Vollbüttel läuft es in der Frauen-Landesliga gut. „Ja, bei uns herrscht Aufbruchstimmung“, sagt Brathuhn. Doch jetzt ist die Unterbrechung da. Und das wirft verschiedene Fragen danach auf, wie es weitergeht. So will der Verband klären, ob der Spielbetrieb im kommenden Jahr in Form einer Einfach-Runde weitergeführt wird oder ob eine Verlängerung der Hinrunde oder gar der Saison erfolgt.

Hoffnung auf Einfach-Runde

Dass die Saison im April regulär endet, daran glaubt Baberowski nicht. „Schon jetzt haben wir ja Nachhol-Partien und ich glaube nicht, dass wir im Januar wieder spielen können.“ Zudem sind die Reisen in der Regionalliga weit, unter der Woche geht da wenig. „Und wir sind nicht Bayern München, können nicht jeden zweiten Tag testen“, so Baberowski, der trotz des guten Starts des Regionalliga-Neulings sagt: „Man sollte die Saison einstampfen und dann irgendwann neu anfangen.“

Dass alle Saisonspiele ausgetragen werden können, daran glaubt auch Brathuhn nicht: „Aber vielleicht schafft man es, dass jeder gegen jeden ein Mal gespielt hat.“

Einen kurzfristigen Wunsch hätte Baberowski aber für seine Spielerinnen: „Dass sie im Dezember wenigstens wieder trainieren können.“ Ein letztes Mal haben das gestern beispielsweise die Verbandsliga-Herren des SSV gemacht. „Und jetzt fängt Home-Training 2.0 an“, sagt Neuhaus-Kapitän Gabor Nagy. „Ich habe zu Hause eine Platte, werde mit meinem Sohn fast täglich trainieren.“

Die Sportler versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Doch schon jetzt sehnen sie die Rückkehr in die Hallen und in den Spielbetrieb herbei.