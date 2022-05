"2024 ist dann aber bitte Schluss": Wie Bastian Schweinsteiger über die Müller-Vertragsverlängerung witzelt

Es ist vollbracht: Mit Thomas Müller bleibt einer der wichtigsten Spieler des FC Bayern München dem Verein noch länger erhalten. Der neue und alte deutsche Meister machte die Vertragsverlängerung des Weltmeisters von 2014 um ein weiteres Jahr am Dienstag öffentlich. Müller bleibt nun mindestens bis zum Jahr 2024. Wenn es nach seinem ehemaligen Teamkollegen Bastian Schweinsteiger geht, sollte spätestens dann aber auch Müllers Karriere beendet sein: "2024 ist dann aber bitte Schluss, Thomas" , schrieb der ehemalige Bayern-Führungsspieler auf Twitter und versah den Satz mit einem Zwinker-Smiley.

Warum der 2024 dann 34 Jahre alte Müller nach Schweinsteiger-Ratschlag seine Karriere beenden soll? Der heutige TV-Experte der ARD macht sich Sorgen um die Golf-Fähigkeiten seines Freundes: "Nicht, dass du noch mehr Rekorde brichst und dein Handicap weiter darunter leidet", so Schweinsteiger weiter, der dann doch ernst wurde und den Bayern und Müller gratulierte. "Bis dahin freue ich mich jedenfalls auf viele weitere spektakuläre Thomas-Müller-Momente beim FC Bayern."

Lahm über Müller: "Repräsentiert alles, was man haben muss als Spieler des FC Bayern"

Ähnlich äußerte sich Ex-Bayern- und DFB-Kapitän Philipp Lahm bei Sky: "Erstmal freut es mich, weil Thomas ein wichtiger Spieler für die Mannschaft und vor allem für den Verein ist", sagte der dritte Weltmeister im Bunde. "Er repräsentiert alles, was man haben muss als Spieler des FC Bayern."

Tatsächlich kann sich mancher jüngerer Fan den FC Bayern ohne Thomas Müller nicht mehr vorstellen. Der 32-Jährige spielt seit über zwei Jahrzehnten für den deutschen Rekordmeister, im Jahr 2008 debütierte er in der Bundesliga und zählt zu den Top-Verdienern im Kader. "Es macht mir unheimlich Spaß, die roten Farben jedes Jahr aufs Neue auf und neben dem Spielfeld hochzuhalten. Selbst dann, wenn einem auch mal der Wind ins Gesicht bläst. Also pack ma's weiterhin gemeinsam an", sagte Müller, der mit elf deutschen Meisterschaften als Spieler Bundesliga-Rekordhalter ist, laut Vereinsmitteilung.