21:32! HC Leipzig verliert deutlich in Zwickau

Zwickau. Die Handballerinnen des HC Leipzig haben am Samstag das Sachsenderby der 2. Bundesliga klar verloren. Beim Tabellenzweiten Sachsen Zwickau war die Mannschaft von Trainer Fabian Kunze im zweiten Durchgang chancenlos und kam mit 21:32 (12:14) unter die Räder. In der Hinrunde in eigener Halle hatte der HCL knapp 26:27 (12:12) verloren.

