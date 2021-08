21:35! Vorsfeldes Handballer verlieren zweiten Braunschweig-Test deutlich

Nach dem bemerkenswerten 24:28 im Testspiel gegen den Drittligisten MTV Braunschweig am Sonntag kam es bereits am Donnerstagabend zur Neuauflage des Vorbereitungsduells. Doch diesmal konnten die Oberliga-Handballer des MTV Vorsfelde das Spiel nicht so eng gestalten, verloren in Braunschweig deutlich mit 21:35. Für Trainer Daniel Heimann zählen in erster Linie die Erkenntnisse nach so einem Duell.

"Ich machen den Jungs ausdrücklich keinen Vorwurf. Braunschweig spielt nun mal in der 3. Liga und nutzt jeden Fehler gnadenlos aus - zum Beispiel in Form von Gegenstößen", sagte Heimann. Sein Team habe besonders die ersten zehn Minuten verschlafen, sei dem Acht-Tore-Rückstand dann zwar hinterhergelaufen, habe 40 Minuten aber eben auch Schritt gehalten mit dem höherklassigen Gegner. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass Braunschweig so viel besser war als noch am Sonntag. Wir haben unser Leistungsvermögen einfach nicht abrufen können. Das ist dann eine Frage der Konstanz."