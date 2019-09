21. DAZ-Staffellauf: Döbelner Schulen schicken ihre schnellsten Sprinter

Döbeln. Die letzte Staffel hatte es am Mittwochnachmittag besonders in sich und machte Larissa aus der zehnten Klasse des Lessing-Gymnasiums zur tragischen Heldin. Die Neunt- und Zehntklässler des Lessing-Gymnasiums hatten auf der Tartanbahn im Stadion Bürgergarten einen soliden Vorsprung erlaufen. In der zweiten der drei Stadionrunden stürzte die Läuferin mit der Startnummer 7. Sie rappelte sich auf, schaffte trotz einiger Schürfwunden und einem vertretenen Fuß noch die Übergabe an die nächste Läuferin. Doch die Staffel des LGD fiel auf Platz drei zurück.

Es waren schnelle Beine gefragt

„Zum Glück ist ihr nichts Ernstes passiert“, meinten schließlich ihre Mitläufer, während die Schulsanitäter Larissas Fuß verbanden. „Auch solche Tragik gehört zum Sport“, sagte Sportlehrerin Ute Krause. Der Sieg im letzten Staffellauf des Wettkampfes ging an die Läufer des Martin-Luther-Gymnasiums Hartha, vor der Waldheimer Oberschule, dem Lessing-Gymnasium und der Oberschule Am Holländer. Auch bei den siebenten und achten Klassen hatten die Staffelläufer des Harthaer Gymnasiums die schnellsten Läufer und verwiesen die Konkurrenten vom Lessing-Gymnasium auf Platz zwei, vor den Holländern und der Oberschule Waldheim. Bei den fünften und sechsten Klassen hatten die Läuferinnen und Läufer des Lessing-Gymnasiums die schnellsten Beine und siegten mit solidem Vorsprung vor den Harthaer Gymnasiasten, den Waldheimer und den Döbelner Oberschülern.

DURCHKLICKEN: Impressionen vom 21. DAZ-Staffellauf Knapp 450 Läufer gingen beim 21. DAZ-Staffellauf der Schulen im Döbelner Stadion Bürgergarten an den Start. ©

Anzeige

Zuvor bestimmten aufgeregte kleine Läufer und manche noch aufgeregteren Eltern und Großeltern am Streckenrand das Bild. Denn den traditionellen DAZ-Staffellauf der Schulen eröffneten wieder die Kindertagesstätten. Sieben Kindereinrichtungen hatten gemeldet. Gelaufen wurden 50 Meter in einer Umlaufstaffel, so dass die Eltern dicht gedrängt ihre Kinder anfeuern konnten.

Eltern und Großeltern an der Strecke

Durch Vor- und Hauptläufe durften die Kindergartenkinder und die Grundschüler jeweils zwei Mal an den Start gehen. Am Ende siegte die Staffel der Kindertagesstätte Tausendfüßler aus Döbeln-Nord vor den Nachbarn vom Kinderhaus Am Holländer. Die Zschaitzer Waldspatzen wurden Dritte, gefolgt von der Kita Rößchengrund und den Mochauern. Den sechsten Platz teilen sich die Awo Kita „Haus der Kleinen Stifte“ in Döbeln und das Waldheimer Tierhäuschen.

Bei den Grundschulen hatten in der Klassenstufe 1 und 2 die Ostrauer die schnellste Staffel am Start, gefolgt von Großweitzschen, Hartha, Waldheim, Döbeln-Ost und der Grundschule Am Holländer. Die Evangelische Grundschule Technitz kam auf den achten Platz, auf Platz neun und zehn landeten die Grundschule Mochau und die Schlossbergschule. Bei den 3. und 4. Klassen siegte die Waldheimer Grundschule mit deutlichem Abstand vor Hartha und Döbeln-Ost. Thomas Sparrer

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.