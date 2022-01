21. Grand-Slam-Titel? Wie Nadal das Champions-Gen bei den Australian Open helfen kann

Man mag es nicht glauben, aber die Australian Open sind für Rafael Nadal nach wie vor auch ein Turnier der Unsicherheit und des Zweifelns. Der Spanier steht nach seinem 6:3, 6:2, 3:6 und 6:3-Erfolg über Matteo Berrettini zum 29. Mal in einem Grand-Slam-Endspiel. Aber dieses Mal ist alles anders. Keine Routine, es sei ein "Geschenk", sagte Nadal nach seinem eher lockeren Sieg über den Italiener im Platzinterview. Anzeige

So würde sich das alles, was in den vergangenen 14 Tagen in Melbourne beim ersten Major-Turnier des Jahres passiert ist, anfühlen. Nadal hat sich im Laufe der Australian Open seine ganz eigene, engere, Perspektive erschaffen – und er fährt damit bisher sehr gut. Um den Titel geht es ihm dabei weniger. Der 35-Jährige ist einfach nur glücklich darüber, wieder dabei zu sein und Tennis spielen zu können. Das betonte er auch nach seinem Halbfinalsieg erneut.

Dass sich Nadal bis ins Finale würde vorspielen können, daran gab es begründete Zweifel. Im Frühsommer 2021 bei den French Open brach die alte Fußverletzung wieder auf. Diese ist es auch, die die latente Unsicherheit befeuert. Der 35-Jährige verlor damals in Paris im Halbfinale gegen Novak Djokovic. Erst Wochen später machte er die Sache öffentlich. Schon 2005 wurde bei Nadal das "Müller-Weiss-Syndrom" diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine Verknorpelung des linken Kahnbeins, eines Knochens zwischen Ferse und Fußballen. Seitdem gibt es die Schmerzen, die immer dann auftreten, wenn die Belastung des Fußes zu groß ist.



Verletzungsmisere wirft Nadal zurück Ab August ging bei Nadal gar nichts mehr. Wegen der Fußgeschichte musste er Wimbledon, die Olympischen Spiele, die US Open und auch die ATP-Finals absagen. Er spielte 2021 überhaupt nur sechs Turniere. Die ersten Würdigungen für sein sportliches Lebenswerk wurden verfasst. Gegen alle Erwartungen schaffte Nadal doch das Comeback und stand bei einem Showturnier in Abu Dhabi Mitte Dezember wieder auf dem Platz. Der nächste Rückschlag folgte prompt: Eine Corona-Infektion störte die Vorbereitung auf die neue Saison empfindlich. Sein Start bei den Australian Open war lange höchst fraglich gewesen. Aber der Schmerzensmann schaffte den Sprung ins Turnier – und steht jetzt am Sonntag (ab 9.30 Uhr) im Endspiel gegen den Turnierfavoriten Daniil Medwedew aus Russland.

Rafael Nadal: Seine Karriere in Bildern Legende: Rafael Nadal gehört zu den größten Spielern der Tennis-Geschichte. Der Spanier wurde am 3. Juni 1986 in Manacor auf Mallorca geboren und hat im Verlauf seiner Karriere bereits die Marke von 20 Grand-Slam-Titeln geknackt. Der SPORTBUZZER zeichnet die Karriere des "Stiers von Manacor" nach. ©

"Die ganze Wahrheit ist, dass wir vor zwei Monaten nicht wussten, ob wir überhaupt in der Lage wären, zurück auf der Tour zu sein", sagte Nadal nach seinem Viertelfinalerfolg über Denis Shapovalov aus Kanada. Das Fünfsatzmatch dauerte über vier Stunden, Nadal wurde von einem Hitzschlag heimgesucht und verlor vier Kilogramm seines Körpergewichts. Es stand zwischenzeitlich dramatisch um Nadal, der am Ende auch deshalb gewann, weil er das Champions-Gen besitzt. Es ist im Tennis ein immer wiederkehrendes Muster: Die großen Spieler mit den vielen Major-Titeln liefern insbesondere bei den Grand-Slam-Turnieren immer dann zuverlässig ab, wenn es um alles geht und im Grunde nichts mehr für sie spricht.