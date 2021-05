21 Monate nach Karriere-Ende: Ex-Spanien-Star Fernando Torres deutet Comeback an

Gut 21 Monate nach dem Ende seiner Profi-Karriere will der frühere spanische Welt- und Europameister Fernando Torres allem Anschein nach ein Comeback wagen. Er werde zurückkehren, kündigte der 37 Jahre alte Stürmer am Dienstag auf Instagram an. "Ich verstehe das Leben nur auf eine Art: Spielen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, zurückzukehren", teilte Torres mit.

Anzeige