21 Schüsse, kein Tor: Eintracht Frankfurt hadert mit Heim-Remis gegen Augsburg und vermisst André Silva

Chancenwucher in Frankfurt - Neuzugang Lenz: "Augsburg kann glücklich sein mit dem Punkt"

Nach dem 0:2 im Pokal in Mannheim und dem 2:5 in Dortmund gab es vor 22.000 Zuschauern zwar das erste Remis, doch das war zu wenig. "Jeder hat gesehen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Augsburg kann glücklich sein mit dem Punkt", stellte Christopher Lenz fest. Der Eintracht-Neuzugang war als einer von fünf Spielern in die Startelf rotiert. "Natürlich sind wir noch in der Findungsphase", sagte Lenz. Glasner hatte nicht nur die Rotation angeschoben, sondern auch von Dreier- auf Viererkette gewechselt. Der Lohn blieb aufgrund des Chancenwuchers aus, 21:4 Torschüsse reichten nicht für den Sieg.