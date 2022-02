22:22! SC DHfK Leipzig holt Punkt bei der MT Melsungen

Kassel. Der SC DHfK hat bei Angstgegner MT Melsungen zumindest ein Remis geschafft. Die Leipziger holten gestern Abend dank kämpferisch starker Leistung ein 22:22 (12:13). Ein Faktor waren dabei auch die beiden fehlenden Leistungsträger Luca Witzke und Lovro Jotic, die nach ihren Verletzungen nicht rechtzeitig fit geworden waren. In der Tabelle bleiben die Messestädter nach dem fünften Unentschieden der Saison auf Rang acht. Trainer André Haber war zufrieden: "Wir haben uns nie abschütteln lassen und unseren Auftrag erfüllt. Natürlich wäre ein Sieg schöner gewesen, aber der Punkt fühlt sich wesentlich besser an als der vor ein paar Tagen in Minden." Anzeige

SC DHfK hält mit

Nach mehreren Paraden des früheren Delitzschers Silvio Heinevetter im MT-Tor stand es schnell 6:2 (10. Minute). Der 204-fache Nationalspieler hatte den Leipzigern schon oft den Zahn gezogen, die Mehrheit der 1347 Zuschauer in der Kasseler Rothenbach-Halle belohnten ihn mit einem lautstark „Heine, Heine“.

DURCHSCROLLEN: Die Bilder zum Spiel in Melsungen Der SC DHfK Leipzig lässt in Melsungen einen Punkt liegen und geht mit einem 22:22 nach Hause. ©

DHfK-Coach André Haber zog die Notbremse und nahm eine frühe Auszeit. Dazu kam Nachwuchsmann Jonas Hönicke in die Partie und zu seinem zweiten Saisonspiel, nachdem er in Balingen bereits im Kader gestanden hatte. Doch es half nicht viel, „Heine“ blieb in Topform und Melsungen erhöhte auf 8:3 (15.). Nach und nach kämpften sich die Grün-Weißen in die Partie und schafften zwei Treffer in Folge von Sime Ivic den Anschluss (9:10/24.). Für Hönicke wurde es danach turbulent: Erst schaffte der gebürtige Leipziger sein Premierentor in der Bundesliga, dann musste er für zwei Minuten von der Platte. In Überzahl zogen die Gastgeber wieder etwas davon (13:10/27.). Mit der Sirene traf Patrick Wiesmach für den SC DHfK noch zum 12:13.



Mamic bringt Leipzig in Führung

In zweiten Durchgang gelang Maciej Gebala schnell der Ausgleich (33.). Das Match war nun völlig ausgeglichen, die Leipziger konterten die jeweilige MT-Führung postwendend. Im DHfK-Tor machte ab der 41. Minute Moustafa El-Tayar, der den ebenfalls starken Kristian Saeveraas ablöste, eine gute Figur im Duell gegen seinen früheren Nationalmannschafts-Coach Roberto García Parrondo. Nach der vierten Parade von El-Tayar nahmen die Melsunger beim Stand von 20:19 ihre letzte Auszeit (54.).

In der Schlussphase brachte Marko Mamic die Leipzigern beim 21:20 erstmals überhaupt in Führung (56.). El-Tayar hielt einen Siebenmeter zwei Minuten vor dem Ende (22:21), doch Julius Kühn traf 20 Sekunden vor Schluss noch zum Ausgleich. Melsungens Kai Häfner sagte nach der Partie: "Am Ende müssen wir über das Remis froh sein. Wir hätten früh den Deckel drauf machen müssen, aber bei 21 technischen Fehlern kann so ein Ding auch ganz in die Hose gehen." MT-Hüter Silvio Heinevetter sah das ähnlich: "Das Remis geht in Ordnung. 55 Minuten lang haben wir einen Punkt verloren, aber am Ende einen gewonnen."