22:30! SC DHfK Leipzig blamiert sich beim HC Erlangen

Erlangen. „Auf geht‘s HC, Kämpfen und Siegen“ schallte es aus rund hundert Kehlen durch die Arena des HC Erlangen in Nürnberg. Gesagt, getan – die Spieler von Cheftrainer Michael Haas hörten auf ihre lautstarken „Aufbauhelfer“ und zeigten den Handballern des SC DHfK ihre Grenzen auf. Durch zu viele Fehler und unnötige Fouls behinderten sich die Sachsen am Samstagabend vor allem selbst und unterlagen deutlich mit 30:22 (12:16). Anzeige

Den Leipzigern ist ein Sieg beim HC Erlangen in ihren vier gemeinsamen Jahren in der Bundesliga verwehrt geblieben. Doch nach dem starken Auftritt im Ostderby gegen den SC Magdeburg war die Hoffnung groß, dass sich die Grün-Weißen endlich in der Arena in Nürnberg durchsetzen könnten. In der Halle wartete jedoch ein hochmotivierter HCE, der nach zwei Niederlagen in Folge wieder heiß auf Punkte war. Mit überraschend lauter Unterstützung aus den Rängen im Rücken, zeigten sich die gänzlich in schwarz gekleideten Erlanger von Beginn an kämpferisch. Sicherlich wollte die Truppe von Coach Michael Haaß die beachtliche Anzahl an Aufbauhilfen nicht enttäuschen, denn knapp Einhundert maskierte Stimmungsmacher hatten sich auf der Tribüne versammelt. Poltergeist-Stimmung, die die zehn kleinen Trommler in der Arena Leipzig in den Schatten stellte.

Däne Martin Larsen zurück auf der Platte

Eigentlich waren Alen Milosevic und Marc Esche in dieser Woche wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen, doch beide fehlten im Aufgebot von Coach Haber und auch Abwehrspezialist Bastian Roscheck fehlte nach einem Zusammenprall im Training. Stattdessen präsentierte der Leipziger Cheftrainer eine echte Überraschung im Kader. Nach langer Corona-Pause stand Martin Larsen zurück im Aufgebot für den rechten Rückraum und auch Nachwuchsspieler Finn-Lukas Leun war mit nach Nürnberg gereist.

Ohne Kapitän Milosevic und Roscheck waren alle Augen am Samstagabend auf Kreisläufer Maciej Gebala gerichtet, der von Beginn an ablieferte und Bilder aus dem Ostderby wachrief. Der Zwei-Meter-Mann erzielte erneut die ersten beiden Treffer für die Haber-Sieben. Doch in das Spiel der Leipziger schlichen sich ab dem 4:4-Zwischenstand unnötige Fehler ein, die die Hausherren eiskalt in einen 3:0-Lauf umwandelten. Die unsanft geweckten DHfK-Handballer stellten die Fehlerquellen für einen Moment ab und machten es ihrem Kontrahenten nach. Drei Treffer in Folge glichen das Spiel wieder aus und brachten Patrick Wiesmach und Lukas Binder auf den Außenpositionen ihre ersten Treffer ein.



Leipzig mit zu vielen technischen Fehlern

Zehn Minuten vor der Pause zeigten sich erneut Fehler. Im Rückraum scheiterte Philipp Weber an einer Ballannahme, im Tempospiel lief sich Wiesmach den Ball wegschlagen. Beim 10:12-Rückstand greift Coach Haber zur Auszeit, doch das Spiel der Sachsen wird in Folge nicht wirklich besser. Mehrfach bissen sich die DHfK-Spieler an Keeper Klemen Ferlin die Zähne aus und kamen kaum noch zu eigenen Treffern. Eine gewohnt gute Performance präsentierte auch der Leipziger Schlussmann Joel Birlehm, der sein Team vor einem höheren Rückstand bewahrte. Mit 16:12 ging es für die Mannschaften in die Kabine – Birlehm blieb mit einer Banane auf der Platte zurück und korrigierte seinen Blutzuckerspiegel.

Auch der Wiederanpfiff brachte keine Besserung und die Hausherren nur noch weiter in Front. Es mangelte an einer überzeugender Abwehrarbeit, an Wegen durch die starke Abwehrreihe des HCE und an Trefferquoten über 50 Prozent, denn kaum ein Leipziger bekam regelmäßig einen Ball an Torhüter Ferlin vorbei. In der 40. Minute lag der DHfK mit 16:23 zurück. Weder Youngster Leun noch Nicolas Neumann noch Sportkoordinator und Notfallbesetzung Philipp Müller brachten deutliche Besserung in das Spiel der Gäste. Ein weiteres Problem für die Grün-Weißen: Siebenmeter-Werfer Florian von Gruchalla, der gegen Birlehm nach Belieben traf und fünffach vom Punkt verwandelte. Erst Nachwuchstorhüter Christian Ole Simonsen gelang es, einen Heber des Torgaranten zu verhindern.

Am Ende drohte Leipzig gar ein Debakel