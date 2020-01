22 Jahre Top-Speed: Motorboot-Fahrer Lars Katzorke macht schweren Herzens Schluss

Und der Start machte Lust auf mehr: Nachdem sein Vater Joachim, der Lars in all den Jahren stets tatkräftig zur Seite stand, und der Filius das „ziemlich doll gebrauchte“ Boot auf Vordermann gebracht hatten, ging es direkt auf die Rennstrecke. „Es lief erschreckend gut“, sagt Lars Katzorke mit einem Lachen. „Ohne Training bin ich bei 20 Startern direkt im Mittelfeld gelandet.“

Es ist ein ungewöhnliches Hobby, dem der Sportler des Yacht-Club Hoffmannstadt Fallersleben nachgegangen ist. Fußball hat jeder schon mal gespielt, beim Motorboot fahren sieht das anders aus. „Meine Verwandtschaft aus Magdeburg hat mich mal zu einem Rennen nach Hamburg mitgenommen“, erinnert sich Katzorke noch gut an seinen ersten Kontakt mit dem Motorbootsport. „Das hat mir sehr gut gefallen – und ich habe direkt mit Fahrern Kontakt geknüpft.“ Ein Rennfahrer der Klasse HR-1000, in der auch der Wolfsburger jahrelang aktiv war, hatte dann einen Assistenten gesucht – Katzorkes Eintritt in den Sport. Wenig später stieg er selbst ins Cockpit, hatte sich für 5000 Mark sein erstes Boot gekauft. Das war 1997.

Seinen größten Erfolg verbuchte der heute 50-Jährige 2003 auf der Rennboot-Strecke im englischen Windermere. 144,2 km/h hatte Katzorke auf den Tacho gebracht - und bestätigte das Tempo innerhalb einer Stunde noch mal. „Danach wurde ich in den sogenannten K7-Club aufgenommen, in den man nur eingeladen wird, wenn man einen Weltrekord gefahren hat“, so der Fallersleber. „Und das ist was Besonderes, wenn man da als Nicht-Engländer drin ist.“ Mittlerweile hat sich der Sport aber weiterentwickelt, in den jüngsten Rennen war eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 180 km/h keine Seltenheit.

Viel war er in Europa unterwegs für seinen Sport. Sein Arbeitgeber VW, bei dem er in der Qualitätssicherung arbeitet, hat ihn dabei stets unterstützt. „Ich wurde für Europameisterschaften auch mal freigestellt“, sagt Katzorke, der sein Boot nun in der Garage lassen muss, weil die Umsetzung neuer Sicherheitsrichtlinien schlicht zu teuer wäre. 15.000 Euro würde der Umbau verschlingen. Zu viel für immer weniger Rennen. „Wenn ich gesagt hätte, ich kann nicht mehr, wäre mir das Karriere-Ende leichter gefallen“, sagt Katzorke. „Aber so...“