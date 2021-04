227 Tage später: PSG soll nur der nächste Schritt zum erneuten Triumph des FC Bayern sein

Vier Siege, fünf Niederlagen – die Bilanz des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain ist negativ. Aber das jüngste der bisher neun Duelle im Rahmen der Champions League war das wichtigste: das Finale 2020 von Lissabon. Mit 1:0 gewann die Mannschaft von Trainer Hansi Flick und machte damit das Triple sowie den insgesamt sechsten Triumph im bedeutendsten Wettbewerb Europas perfekt. Anzeige

227 Tage später kommt es diesen Mittwoch in der Allianz-Arena (21 Uhr, Sky) im Viertelfinalhinspiel zur Neuauflage des Endspiels, Teil eins – und zum Wiedersehen mit den PSG-Superstars Neymar und Kylian Mbappé. "Für Paris wird es so etwas wie eine Revanche sein. Wir sind ganz ruhig, haben zwei Spiele vor uns und wollen zwei Siege einfahren", sagte Abwehrspieler Benjamin Pavard am Dienstag an der Säbener Straße. Er ist einer von sechs Franzosen im Kader der Münchner – was das Duell noch spezieller macht. Neben Rechtsverteidiger Pavard werden Lucas Hernández (Linksverteidiger) und Außenbahnspieler Kingsley Coman, der Siegtorschütze von Lissabon, beginnen. Tanguy Nianzou und Buona Sarr sitzen auf der Bank, Corentin Tolisso befindet sich aktuell nach einer schweren Muskelverletzung in der Reha.

PSG-Trainer Pochettino lobt FC Bayern: "Aktuell beste Mannschaft auf dem Kontinent"

Trotz seiner neun Ausfälle will PSG diesmal den Spieß umdrehen. "Es ist so etwas wie eine Revanche für uns", sagte Abwehrspieler Presnel Kimpembe. Nach der Auslosung rief er sofort Kumpel Coman, zugleich Teamkollege bei der französischen Nationalelf, per Facetime an und sagte: "Ich bin sehr froh, dass wir uns wiedersehen." Dabei hängt nach dem jüngsten 0:1 gegen den neuen Tabellenführer Lille der PSG-Haussegen schief, nicht zuletzt wegen des Gelb-Rot von Neymar, der aber gegen Bayern spielberechtigt ist. Trainer Mauricio Pochettino, seit kurz nach Weihnachten Nachfolger des gefeuerten Thomas Tuchel, meinte, man spiele "gegen die aktuell beste Mannschaft auf dem Kontinent. Aber wir sind optimistisch. Wir haben auch schon Barcelona ausgeschaltet." Im Achtelfinale, mit einem Gesamtergebnis von 5:2.

Was die Bayern, die im Viertelfinale 2020 Barca mit 8:2 bezwangen, nicht besonders beeindruckt. "Wir haben gezeigt, dass wir im Moment die beste Mannschaft in Europa sind – uns muss man erst mal schlagen", betonte Vorstand Oliver Kahn. Ehrenpräsident Uli Hoeneß meinte im Kicker in seiner unnachahmlichen Art: "Die jetzige Mannschaft des FC Bayern ist die beste Mannschaft der Welt." Das Endspiel am 29. Mai in Istanbul ist das Ziel des Titelverteidigers, PSG soll lediglich der nächste Schritt dorthin sein. Im Halbfinale träfe man auf Manchester City mit Ex-Trainer Pep Guardiola oder Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund.

Flick versucht Bedeutung von PSG-Duell runterzuspielen

Trainer Hansi Flick muss neben dem verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski auch auf Serge Gnabry verzichten. Der Nationalspieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Es gehe ihm gut, er befinde sich in häuslicher Isolation, hieß es in einer Mitteilung.