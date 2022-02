23:23-Remis: SC DHfK Leipzig verzockt sich den Sieg gegen GWD Minden

Leipzig. Auf das Wiedersehen mit Niclas Pieczkowski hätten die Leipziger am Sonntagnachmittag wohl lieber verzichtet. Der ehemalige Teamkollege der Sachsen war im Bundesliga-Duell zwischen GWD Minden und dem SC DHfK in Bestform und stellte die Abwehrreihe von Trainer André Haber immer wieder vor knifflige Aufgaben. Dass die Gastgeber auf dem letzten Tabellenrang stehen und Leipzig als klarer Favorit ins Rennen ging, davon war nicht viel zu sehen. In einem Duell auf Augenhöhe verspielte sich die Mannschaft von Coach André Haber in einer packenden Schlussphase den Sieg und muss sich mit einem 23:23 (11:10)-Remis zufriedengeben. Anzeige

Beide Teams setzten von Beginn an auf die eigenen Stärken, was nicht immer zum Unterhaltungswert der Partie beitrug. Eine kompakte Abwehr in Kombination mit reaktionsschnellem Tempospiel sollte die Grün-Weißen ebenso zum Sieg führen wie die Weiß-Grünen. Entsprechende Vorsicht im Positionsangriff und ein akuter Tormangel waren in der Anfangsphase die ernüchternde Konsequenz für die anwesenden Fans in der sanierten Kampa-Halle. Dass sich die beiden Mannschaften auch eine Schwachstelle teilen, dürfte die Trainer allerdings überrascht haben. Denn nach 15 Minuten (6:3) trat für die Leipziger bereits der dritte Siebenmeter-Schütze zum vierten Siebenmeter an und auch auf der Gegenseite hatte Tomas Urban nur einen seiner drei Strafwürfe direkt verwandeln können. Sieben Siebenmeter in einer Viertelstunde – sprechen immerhin für unterhaltsame Abwehrarbeit.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum 23:23-Unentschieden! Sieg leichtfertig verschenkt: Der SC DHfK Leipzig kommt gegen den Tabellenletzten GWD Minden nicht über eine 23:23-Unentschieden hinaus. ©

Auf ein Wiedersehen mit Maximilian Janke mussten Lukas Binder und Co. am Sonntag verzichten. Der ehemalige Abwehrspezialist der Leipziger kann seine Mannschaft aufgrund eines Mittelhandbruchs derzeit nicht unterstützen. Dafür ärgerte sie „Pitsche“ umso mehr, der in der 22. Minute im Tempogegenstoß auf 8:8 ausglich und eine Auszeit von Coach Haber provozierte. Der 35-Jährige fand klar Worte für seine Sieben: „Wer das Tempospiel gewinnt, gewinnt das Spiel.“ Einer, der darauf enormen Einfluss hatte, war Torhüter Kristian Saeveras. Der Norweger zeigte eine Parade nach der nächsten und half seiner Mannschaft damit wieder in Front zu kommen. Über ein 11:10 zur Pause kamen sie jedoch nicht hinaus.



Ganz ähnlich gestalteten die beiden Teams auch den zweiten Durchgang. Insgesamt zwölf (!) Strafwürfe wurden in der Partie geboten – nur sieben davon flogen in die Maschen. Weder Grün noch Weiß konnte sich dabei auszeichnen. Eine Waffe, die Leipzig jedoch hat und Minden fehlt: Lukas Binder. Denn der 29-Jährige kann nicht nur Tempo, sondern war auch von Linksaußen extrem treffsicher und steuerte entscheidende Treffer bei. Mit einem 3:0-Lauf konnten sich die Leipziger ab der 43. Minute absetzen (19:16) und bis in die Schlussphase eine knappe Führung aufrechterhalten. Doch mit der Einwechslung von Torhüter-Oldie Carsten Lichtlein änderte sich das schlagartig. Drei Paraden in Folge ließen die Führung schmelzen. Mit 22:22 ging es in den finalen Angriff der Sachsen und 20 Sekunden vor dem Abpfiff einen letzten Siebenmeter für Sime Ivic, der souverän verwandelte. Doch 17 Sekunden reichten den Hausherren für den Ausgleich kurz vor dem Buzzer.

Die Stimmen zum Spiel

André Haber: „Ich bin sauer. Wenn wir 60 Minuten lang führen, müssen wir das Spiel auch gewinnen. Ich denke, dass wir genug Ruhe hatten. Wir haben die Angriffe schließlich ewig vorgetragen, aber waren dann nicht konsequent genug. Wir haben heute einfach nicht genug Tore gemacht. 23 Gegentore sprechen für eine Abwehr- und Torhüterleistung. Das Ergebnis ist einfach bitter."

Niclas Pieczkowski: „Ich bin noch etwas sprachlos, das war am Ende dann doch ein unerwartetes Unentschieden. Ich war überrascht, dass sich Leipzig in der zweiten Hälfte nicht absetzten konnte, weil sie auch konditionell sicherlich etwas stärker sind. Ich bin super dankbar und stolz auf die Leistung meines Teams. Carsten Lichtlein hat heute bewiesen, wie viel er wert ist. Mit seinen drei wichtigen Paraden steuert er uns einen Punkt bei, der für uns entscheidend sein kann."

Frank Carstens: „Nach der fantastischen ersten Hälfte von Malte Semisch ist es natürlich toll, dass Carsten Lichtlein so einspringt und uns überhaupt erst die Möglichkeit auf diesen Punkt gegeben hat. Der Punkt ist schon verdient, weil wir nie aufgesteckt haben. Ich kann nur den Hut vor der Moral dieser Mannschaft ziehen."