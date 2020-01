23:25! Der VfL Wolfsburg ärgert Spitzenteam MTV Rohrsen lange

Überragender VfL-Start

Wolfsburg startete überragend in die Begegnung, Rohrsen konnte dem VfL nur zusehen. Das Team von Trainer Oliver Bült hatte sich ein Polster von fünf Toren erspielt, da zogen die Gäste mit einer Auszeit die Reißleine. Bis zur Pause verkürzte der MTV zwar, musste dabei aber auf Fehler der Wolfsburgerinnen hoffen, die kaum Gegentore aus dem Positionsangriff zuließen. „Das war eine super starke erste Hälfte von uns, damit war ich sehr zufrieden“, so Bült.

In der zweiten Halbzeit spielte Rohrsen dann eine deutlich offensivere Deckungsvariante, nun wirkte Wolfsburg wie abgemeldet. Es war kaum mehr Bewegung ohne Ball zu sehen, dazu kamen technische Fehler und Fehlpässe, die dem MTV allein in den zweiten 30 Minuten sieben Tore per Tempogegenstoß bescherten.

Bült fand es nicht gerecht

Dass der VfL am Ende mit leeren Händen dastand – in Bülts Augen nicht ganz gerecht: „Ein Unentschieden wäre das richtige Ergebnis gewesen. Uns sind am Ende die Kräfte ausgegangen und Rohrsen steht auch nicht umsonst so weit oben in der Tabelle.“

Gerade weil der VfL am kommenden Wochenende beim Spitzenreiter MTV Peine ran muss, will Bült schnellstmöglich aus den gemachten Fehlern lernen: „Wir werden intensiv daran arbeiten, mit offensiven Abwehrformationen umzugehen. Wir werden uns da einige spezielle Lösungen erarbeiten damit wir bereit sind.“

VfL: Ruppelt, Tornow – Hänsel (4), Drotleff, Neumann, Kohn (2), Wöhner (6), Fanslau (5), Stapenhorst, Meyer (1), Järke, Behne-Wiswe (2), Steinke (1), Kohnert (2).