23. Auflage: Oberelbe-Marathon feiert am 24. April sein Comeback

Dresden. Nach zwei Jahren Corona-Pause steigt am 24. April nun endlich die 23. Auflage des Oberelbe-Marathons. Im Jahr 2019 konnten die Läuferinnen und Läufer zum letzten Mal den beliebten Landschaftslauf von Königstein nach Dresden genießen. Cheforganisator Uwe Sonntag freut sich „wie Bolle“, dass es nun endlich wieder möglich ist, eine solche Veranstaltung durchzuziehen. Anzeige

Schon seit Monaten plante und organisierte er das Event, ohne ganz sicher sein zu können, dass es stattfinden wird. Doch mit der neuen Coronaschutz-Verordnung vom 3. April gab es nun endgültig grünes Licht. „Bis jetzt haben wir zwar nur etwas über 2200 Anmeldungen und damit nur etwa 60 Prozent dessen, was wir noch 2019 zum gleichen Zeitpunkt verzeichnen konnten, doch ich hoffe, es spricht sich jetzt schnell herum, dass unser beliebter Landschaftslauf über die Bühne geht“, so Sonntag.

Er musste in diesem Jahr auch noch einen neuen Zielbereich suchen. Wegen des Umbaus des Heinz-Steyer-Stadions befindet sich das Zielareal für die kommenden zwei Veranstaltungen unweit des Stadions im Sportpark Ostra. „Das Areal ist um einiges größer als der Stadioninnenbereich, was sich im Hinblick auf die bestehende Coronasituation sogar als Vorteil erweist“, erläutert Uwe Sonntag, der im Laufe dieser zwei Pausenjahre auch den einen oder anderen Sponsor einbüßte, sich aber auch auf wichtige Säulen weiterhin stützen kann. „Ohne die Unterstützung dieser Partner in den vergangenen zwei Jahren würde es den Oberelbelauf wohl nicht mehr geben“, gibt der Organisationschef zu.

Auch Halbmarathon möglich

Umso erfreulicher ist die Vertragsverlängerung um weitere drei Jahre mit dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) als Hauptwerbepartner. Immerhin ist der VVO ein Sponsor der ersten Stunde. So wird es auch in diesem Jahr nicht nur mehr Züge zu den Startorten geben, sondern wie gewohnt gilt wieder die Startnummer als Fahrausweis. Um den Teilnehmern kurze Wege zu ermöglichen, erfolgt die Rückgabe des Gepäcks in der nur 100 Meter entfernten Trainings-Eishalle, wo auch geduscht werden kann.

Erstmals wird in diesem Jahr die Marathonmesse in der Ballsport-Arena stattfinden. Der Umzug vom World Trade Center war bereits für 2020 geplant gewesen. Auch die Startnummern werden damit in der Arena der HCE-Handballer ausgegeben. Eine besondere Attraktion wird wieder für Begleitpersonen der Läuferinnen und Läufer angeboten. Sie können die Marathonis auf einem extra für den Lauf gecharterten Raddampfer von Königstein nach Dresden verfolgen.