23. Auflage vom Oberelbe-Marathon wird in den Juli verschoben

„Die ganze Lage macht uns schon zu schaffen. Wir hatten für April bisher schon rund 650 Anmeldungen, doch angesichts der Pandemie ist eine sichere Planung für April derzeit nicht möglich“, erklärt Organisationschef Uwe Sonntag. „Gerade in der jetzigen Zeit beginnen die intensiven und mit Kosten verbundenen Planungsvorgänge. Ein weiterer Totalausfall des OEM hätte Folgen, die weder in unserem Sinne noch im Sinne aller Teilnehmer am OEM wären“, so Sonntag weiter.