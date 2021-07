24:25 bei Drittligist Braunschweig: Fallerslebens Handballer mit gutem ersten Testspiel

Guter Start in die Testspiel-Wochen: Bei Drittligist MTV Braunschweig verloren die Oberliga-Handballer des VfB Fallersleben zwar am Donnerstagabend, mit 24:25 aber nur sehr knapp. Coach Mike Knobbe war deshalb trotz der Niederlage mit dem ersten Test der Saison "sehr zufrieden. Die Abläufe und das Timing haben noch nicht so gepasst. Aber die Jungs haben eine gute Einstellung gezeigt, im Prinzip gab es nichts zu meckern." Nach erst sechs absolvierten Trainingseinheiten sind ein paar Baustellen aber noch selbstverständlich.

Vlatko Ranogajec (Rechtsaußen) und Tim Schroeter (Rückraum links) haben gefehlt. Dafür war aber Top-Neuzugang Bert Hartfiel schon mit an Bord. "Er hat sein erstes Tor erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit geworfen", berichtet Knobbe. "Er hat ein bisschen gebraucht, man muss sich im Rückraum ja erst an die Abläufe und die Laufwege gewöhnen." Aber, so der Trainer über den Auftritt seiner Mannschaft: "Man hat gesehen, dass wir Handball spielen können."