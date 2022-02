24:31 gegen den Spitzenreiter: Wolfsburgs Coach Bült sieht "besten Auftritt zu Hause"

Nach dem ersten Saison-Sieg vor einer Woche gab's für die Drittliga-Handballerinnen des VfL Wolfsburg wieder eine Niederlage - aber es war eine, mit der Coach Oliver Bült sehr gut leben konnte. Gegen die HSG Blomberg-Lippe II verlor der VfL zwar mit 24:31 (12:13), aber der unangefochtene Tabellenführer sei nicht der Maßstab der Wolfsburgerinnen, so der Trainer. "Das war unser bester Auftritt zu Hause, da waren wir bislang nicht gut", freut sich Bült. "Wir haben wieder einen Schritt nach vorn gemacht, die Mädels haben das gut gemacht." Wermutstropfen waren allerdings weitere Verletzungen im ohnehin schon von Ausfällen gebeutelten Wolfsburger Kader.

Der VfL hielt lange mit, erzielte nach 36 Minuten sogar noch das Tor zum 15:16. "Wie gegen Königsborn konnten wir in der Abwehr Kraft tanken, haben gut verteidigt, Blomberg zu Fehlern gezwungen", lobt Bült. "Nach 22 Minuten sind wir auch mal auf 12:9 weggezogen." Doch am Ende haben vor allem zwei Aspekte zur Niederlage geführt. Zum einen ist dem VfL-Trainer die eigene Chancenverwertung ein Dorn im Auge: "Wir haben viele hundertprozentige Chancen liegen gelassen. Da waren Gegenstöße, freie Würfe von Außen oder Nachwürfe dabei. Das ist gegen so einen Gegner dann natürlich fatal."