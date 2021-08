24:34! Diese Niederlage macht Vorsfeldes Handballer glücklich

Das war die schönste Niederlage, die Handballer des MTV Vorsfelde je kassiert haben. Bei Drittligist SC Magdeburg YoungsterS gab's für das Team von Daniel Heimann ein 24:34 (9:15). Doch das Ergebnis wurde beim ersten Spiel nach neun Monaten Corona-Pause zur Nebensache. "Es war einfach hervorragend wieder im Wettbewerb zu stehen, der Geruch in der Halle - das hat gefehlt", strahlte Heimann.

Erster Test - und dann gleich gegen einen Drittligisten. „Das ist ein Brett, aber ich wollte frühzeitig mit den Jungs in den Wettbewerb gehen, um die Automatismen wieder abzurufen“, so Heimann, der vor dem Anpfiff bemerkte: "Die Jungs wirkten nach der langen Pause noch fokussierter als sonst, aber mit einer fröhlichen Grundstimmung." Alle waren heiß, man spürte: "Endlich läuft wieder der Ball in einem Wettkampf."