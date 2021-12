25:26-Heimpleite gegen Schlusslicht Minden: Beim SC DHfK Leipzig brennt der Baum

Leipzig. Es war zum wiederholten Mal kein schönes Handballspiel in der Arena Leipzig. Doch egal: Zwei Bundesliga-Punkte sollten für den SC DHfK her am vierten Advent – irgendwie. Doch nach zähem Kampf gab es gegen das bisherige Schlusslicht Minden mit 25:26 (13:12) die dritte Heimniederlage der völlig frustrierten Sachsen. Anzeige

„Angsthasen-Handball“

Kristian Saeveras im DHfK-Tor erwischte einen glänzenden Start. Auch seine Vorderleute bekamen den Tabellenletzten nach fünf Minuten in den Griff und zogen dank des Treffers von Marko Mamic nach 13 Minuten 5:2 davon. Wer nur von einer Art Adventsspaziergang für die ganz in Grün spielenden Leipziger träumte, sah sich gewaltig getäuscht. Der Hallen-DJ legte den Song „Gibt’s doch gar nicht“ auf, als Minden heimlich, still und leise die Leipziger 8:5-Führung ausglich und wenig später selbst 10:9 in Führung ging.

DHfK-Coach André Haber musste per Auszeit eingreifen, blieb zunächst ruhig, um dann doch deutlich zu werden: „An der Deckung liegt’s nicht, sondern weil wir vorn Angsthasen-Handball spielen.“ Erst dank einer doppelten Überzahl und eines nun mit Wucht und Energie auftrumpfenden Patrick Wiesmach gingen die Leipziger mit einem Mini-Plus von einem Tor in die Kabine.



Minden trifft kurz vor Ende

Spätestens im zweiten Durchgang machte der immer stärker reagierende Gäste-Keeper Malte Semisch aus dem anfänglichen Torhüter-Nachteil einen Vorteil für die Mindener. Saeveras agierte einige Male unglücklich, sodass Joel Birlehm ins Tor kam. Dennoch führten die Gäste gut neun Minuten vor Schluss 23:21. Haber mahnte zur Ruhe: „Wir haben genug Zeit.“ Damit hatte er zwar Recht, doch der Wurm war drin bei den Leipzigern und ließ sich nicht so einfach vertreiben. Fehler blieben zunächst an der Tagesordnung.

Drei Minuten vor Schluss stand es immer noch 23:25, dann endlich gelang ein Doppelschlag durch Jurtic und Mamic zum Ausgleich. Doch der mögliche Führungstreffer durch Jurtic fiel nicht, auf der Gegenseite nutzte Minden einen Abpraller und feierte euphorisch den dritten Saisonsieg.

DHfK-Coach André Haber wirkte am Sky-Mikrofon völlig konsterniert und ein Stückweit ratlos: "Das ist für uns der bitterste Moment der Saison, weil wir die Mannschaft eine Woche lang drauf eingeschworen haben, wie wichtig die letzten drei Spiele des Jahres für uns sind. Für die vielen Fehler habe ich im Moment keine Erklärung." Gäste-Trainer Frank Carstens hatte natürlich eine ganz andere Gefühlslage: "Ich bin völlig geflasht, damit hatten wir nicht gerechnet, denn in Leipzig haben wir uns immer schwergetan und oft in der Schlussphase die Punkte verloren. Aber der Aufwärtstrend der vergangenen Partien hat uns zusammengeschweißt."