25 Jahre nach dem Lizenzentzug: Dynamo Dresdens Lehren aus der Vergangenheit

Dresden. Die Krise gibt Ralf Minge Recht. „Ich bin nicht Dynamo, aber ich lebe Dynamo. Deswegen betrachte ich jeden Euro so, als ob es mein eigener wäre. Jedes Mitglied, jeder Angestellte ist für mich Familie. Das hat mich über die Jahre geprägt“, sagt der Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden . Minge sieht sich in seinem Sparkurs der vergangenen Jahre bestätigt, für den der selbst ernannte „Schotte“ noch vor einigen Monaten viel Kritik hatte einstecken müssen.

Minge ist geprägt von einer Zeit, die wohl zu der schwärzesten der inzwischen 67 Jahre währenden Vereinsgeschichte zählt. Am 6. Mai 1995 wurde dem 1. FC Dynamo Dresden vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Lizenz verwehrt – bis heute einmalig für einen Erstligisten. Minge, damals Interimstrainer, erinnert sich mit „große Schmerzen“, aber nach 25 Jahren mit „geheilten Wunden“ zurück. „Letztendlich war das nur der Tag, an dem der Todesstoß kam“, erklärt der 59-Jährige sachlich. „Der Patient war im Vorfeld schon schwer krank.“

Bereits in der Saison zuvor wurden dem achtmaligen DDR-Meister wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen unter anderem vier Punkte abgezogen. Dynamo hielt dennoch die Klasse, was ein Jahr später nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich endgültig nicht mehr möglich war. Aufgrund ausstehender Verbindlichkeiten von zehn Millionen Mark blieb nur der Gang in die Drittklassigkeit.