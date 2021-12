26:22! HC Elbflorenz gewinnt Ostderby gegen Eisenach

Dresden. Nach dem Sieg am Donnerstag gegen Dormagen haben die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz im zweiten Heimspiel in dieser Woche nachgelegt. Das Team von Trainer Rico Göde lieferte zwar keine Glanzleistung, setzte sich aber im Ostderby gegen den ThSV Eisenach am Ende klar mit 26:22 (11:11) durch. Mit dem siebenten Saisonsieg rücken die Dresdner auf Platz acht der Tabelle. Bevor es in die längere Spielpause geht, haben die Göde-Männer in diesem Jahr noch zwei Spiele vor der Brust. Einen Tag vor Heiligabend reisen sie zum nächsten Ostduell nach Dessau und am zweiten Feiertag empfangen sie daheim Eintracht Hagen.

Anzeige