26:24 in Lemgo - Ebner führt die Recken zum dritten Sieg in Serie

Der dritte Sieg am Stück in der Handball-Bundesliga ist geschafft. Die TSV Hannover-Burgdorf gewann beim TBV Lemgo-Lippe mit 26:24 (11:13). Großen Anteil daran hatte der in zweiten Hälfte sehr starke Keeper Domenico Ebner.

Anzeige

Unruhiger Start für die Recken

Es war ein unruhiger Start für die Recken, deren Coach Carlos Ortega schon in der 3. Minute Gelb wegen Meckerns sah. Ein Doppelpack von Ivan Martinovic sowie das 1000. Bundesliga-Tor von Kapitän Fabian Böhm per Hüftwurf brachten die Recken mit 3:2 in Front. Absetzen konnten sich die Gäste in einer zunächst mäßigen Partie jedoch nicht.