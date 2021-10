26:26 beim EHV Aue: HC Elbflorenz verschenkt Punkt

Aue-Trainer unzufrieden

Deshalb machte Rückraumspieler Mindaugas Dumcius nach der Partie deutlich: „Für uns ist das ein Punktverlust. Wenn man mit vier, fünf Toren führt, hat man die Entscheidung in eigener Hand. Vielleicht haben auch die Zuschauer der Auer Mannschaft ein wenig geholfen“, meinte der 26-Jährige mit Blick auf die Stimmung in der Halle. Trainer Rico Göde ärgerte sich ebenfalls über den aus seiner Sicht verschenkten Sieg: „Gegen Rostock haben wir die Endkampfgestaltung super hinbekommen, diesmal war das wieder ein Rückfall. Wir dürfen das einfach nicht so leichtfertig weggeben. Am Ende stellen wir uns einfach zu dämlich an, tappen in die Falle. Ein wenig fehlte mir zum Schluss auch der Killerinstinkt“, so der HCE-Coach.