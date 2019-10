27:26-Sieg: SC DHfK Leipzig kommt gegen Balingen mit dem blauen Auge davon

Leipzig. Das war knapp! Der SC DHfK Leipzig musste am Donnerstagabend lange kämpfen und zittern, bis der 27:16-Sieg (10:14) gegen HBW Balingen-Weilstetten unter Dach und Fach war. Vor 3199 Zuschauern in der heimischen Arena verloren die Grün-Weißen zwischenzeitlich gänzlich den Faden und waren einmal mehr auf eine Energieleistung in der zweiten Halbzeit angewiesen, um die Partie zu drehen.